Tom Boonen verliest leiding door brandje in 24 Uur van Zolder

In de 24 Uur van Zolder stond na drie kwart van de wedstrijd de Norma van Tom Boonen, Sam Dejonghe en Thomas Piessens aan de leiding. Kort na 10 uur ontstond evenwel een brandje in de auto van Boonen, die zelf aan het stuur zat. De leiding ging zo over naar de Norma van Bert Longin, Stienes Longin, Giorgio Maggi en Christoff Corten. Vijf ronden verderop volgde de Porsche van Belgium Racing. Met nog 6 uur op de klok blijft alles mogelijk.

Zoals verwacht namen de zes proto’s van het merk Norma van bij de start het heft in handen, van dichtbij gevolgd door de Porsche van het Peltse Belgium Racing, iets trager maar wel een toonbeeld ...