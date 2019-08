Huwelijk Miley Cyrus al na 8 maanden voorbij

Ze waren nog maar pas getrouwd en het huwelijk van de Australische acteur Liam Hemsworth (29) en de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus (26) is al voorbij.

Hemsworth en Cyrus trouwden in december van het afgelopen jaar - vrij plotseling - na een knipperlichtrelatie die al bijna tien jaar duurde. Ze ontmoetten elkaar in 2009 en hielden er een stormachtige relatie op na.

Hemsworth vroeg Cyrus ten huwelijk in 2012, maar die verloving eindigde in een breuk. In 2015 vonden ze elkaar weer en eind 2018 trouwde het stel stiekem. Een woordvoerder van Cyrus bevestigde dit weekend aan People Magazine dat de twee nu uit elkaar gaan. “Beiden ontwikkelen zich voortdurend als partners en individuen. Ze hebben besloten dat dit de juiste stap is en dat ze zich moeten richten op zichzelf en hun eigen carrières.”