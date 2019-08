Zo kwam de allerlaatste wandelaar van de 50ste Dodentocht over de finish

Evi Van Weyenberg (23) uit Denderhoutem kwam om 22.15 uur als allerlaatste over de finish van de 50ste Dodentocht. Zij stapte mee voor ‘Stappen tegen pesten’, een fonds dat werd opgericht door haar ouders. Evi werd vroeger op school zelf gepest. “Het was heel zwaar maar ik wou bewijzen dat je je niet mag laten doen en dat je in jezelf moet blijven geloven.”