Eupen en Beveren pakken beiden eerste puntje

De kop is eraf. Waasland-Beveren en Eupen hebben hun eerste puntje van het nieuwe seizoen eindelijk te pakken. Beide ploegen hielden elkaar aan de Kehrweg broederlijk in evenwicht. De bezoekers uit het Waasland kwamen via Badibanga meer dan verdiend op voorsprong na een helft eenrichtingsvoetbal. Toyokawa hing de bordjes snel na rust in weer in evenwicht.

Met Eupen en Waasland-Beveren stonden de twee meest gepasseerde defensies van het land tegenover elkaar. Beide ploegen kregen respectievelijk al tien en zeven doelpunten om de oren in amper twee wedstrijden. Maar een nieuw doelpuntenfestival kregen we niet aan de Kehrweg. Trainer Adnan Custovic voerde slechts een wissel door. Rechtsachter Andreas Wiegel keerde terug uit blessure en nam zijn plaats terug in. Daardoor verdween aanvoerder Valtteri Moren verrassend uit de basisploeg. Eupen-coach Benat San José voerde maar liefst zes wissels door in vergelijking met de pandoering in Gent. Eentje voor elk tegendoelpunt? Zo kwamen Beck, Cools, Amat, Lazare, Keita en Cools in de ploeg.

Waasland-Beveren serveerde voor rust eenrichtingsvoetbal aan de Kehrweg. De Waaslanders lieten de bal vlot rondgaan, al lag het tempo veel te laag om de Eupense defensie uit verband te spelen. De aanwezige supporters kregen amper kansen te zien. Al speelde de Italiaanse spits een onzichtbare wedstrijd. Wat mist dit Waasland-Beveren een spits die weegt op een verdediging. Op het kwartier moest doelman Ortwin De Wolf toch alles uit de kast halen om de pegel van Koita uit zijn doel te zweven. Een kwartiertje later kregen de bezoekers dan toch loon naar werken. Wiegel schilderde een fenomenale voorzet op het hoofd van Badibanga die het leer heerlijk tegen de touwen knikte. Het eerste velddoelpunt van Waasland-Beveren en een meer dan verdiende voorsprong. Met Wiegel en Vukcevic beschikt Waasland-Beveren echt wel over goede flankverdedigers, maar gisteren viel Vukcevic uit met een blessure. En Eupen, hoor ik u denken? Wel, die kwamen er voor rust amper aan te pas en konden doelman Pirard amper bedreigen.

Badibanga heeft gescoord Foto: BELGA

Omgekeerd spelbeeld na rust. De Panda’s kwamen veel scherper uit de kleedkamer en dat leverde al snel de gelijkmaker op. Toyokawa knalde een vrije trap prinsheerlijk voorbij doelman Pirard vanop de rand van de zestien. Waasland-Beveren kon weer vanaf nul herbeginnen. Sterker nog: ze kwamen zelfs een paar keer goed weg toen doelman Pirard met vuur speelde. De 24-jarige doelman lijkt toch niet met veel vertrouwen te keepen. De bezoekers kwamen uiteindelijk nog het dichtste bij een doelpunt, maar Wiegel kon een aanval niet afronden.

Toyokawa scoorde de gelijkmaker. Foto: BELGA

Zowel Eupen als Waasland-Beveren pakte zo het eerste punt van het nieuwe seizoen, maar eigenlijk schieten beide ploegen weinig op met dat ene puntje.