Argentijnse spits van Inter voor STVV

De Kanaries blijven niet bij de pakken zitten na de nul op zes en haalden dit weekend na de komst van de Zuid-Koreaan Lee Seung-Woo en de Japanner Tatsuya Ito ook nog de Argentijn Facundo Colidio (19 op. De aanvaller wordt door het Italiaanse Inter één seizoen verhuurd aan STVV. In 2017 verhuisde Colidio voor zo’n 9.5 miljoen euro van de Argentijnse topclub Boca Juniors naar Italië. De Argentijn was in 63 wedstrijden voor de U19 van Inter goed voor 21 doelpunten en 8 assists. Op Stayen kan Colidio voor het eerst proeven van het echte werk.