Club Brugge behoudt maximum van de punten

Club Brugge klom voorlopig alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League na een 0-2-zege tegen KV Oostende. Met zes nieuwe namen kon Club geen afstand nemen van de Kustboys, het waren de invallers David Okereke en Percy Tau die Blauw-Zwart met elk een doelpunt over de streep trokken.

Menig eersteklassetrainer mag jaloers zijn op Philippe Clement. De Club-coach voerde maar liefst zeven wissels door tegenover de vorige competitiewedstrijd tegen STVV (zes tegenover de Europese match tegen Dinamo Kiev), maar geen enkele naam uit de basis viel uit de toon: drie Rode Duivels (Simon Mignolet, Brandon Mechele, Hans Vanaken), één ex-Rode Duivel (Jelle Vossen), twee belofte-Duivels (Dion Cools en Siebe Schrijvers). Tel daarbij een oud-international van Oranje (Ruud Vormer), een Marokkaanse international (Sofyan Amrabat) en de beste jonge speler van de voorbije Afrika Cup (Krépin Diatta) en iedereen begrijpt dat Clement bezwaarlijk verweten kon worden een B-ploeg op te stellen.

En toch was te merken dat dit niet het beste elftal van Club Brugge was. Veel balverlies – niet geholpen door de strakke wind aan zee -, verkeerde keuzes en een gebrek aan tempo speelden de bezoekers parten.

KV Oostende kon niet rekenen op ex-Bruggeling Ronald Vargas (geblesseerd), maar zat vol vertrouwen na de zes op zes in het competitiebegin. De kustploeg voetbalde zonder complexen mee, al dwong ook zij geen karrenvracht kansen af.

Foto: BELGA

Siebe Schrijvers was de eerste die William Dutoit aan het werk zette, de Oostende-doelman redde in twee tijden. Kort daarna zagen we de enige goeie mogelijkheid van Jelle Vossen. Een listige deviatie die Dutoit moest redden.

De grootste kans van de eerste helft viel echter aan de overkant. Clinton Mata verdedigde te laks op Sakala, de Zambiaan zette strak voor, Mignolet kreeg er een been tussen, D’Haese kon net geen kracht achter de bal zetten om in de herneming te scoren.

Club probeerde het spel wel op te bouwen, maar elke aanval verliep stroef en leidde vaak tot balverlies. Alleen Ruud Vormer slaagde er in de laatste pass te sturen, maar Dutoit liet zich niet verrassen op een kopbal van Schrijvers. Krépin Diatta wilde zich dan weer te veel bewijzen voor zijn nieuwe coach. Hij was te zelfzuchtig toen hij door het centrum oprukte met de bal aan de voet. Hans Vanaken was weinig in het stuk voorgekomen tot hij vanop afstand een meter naast knalde.

Na dat strovuur was alweer een goeie Simon Mignolet nodig om Oostende van een doelpunt te houden. Schrijvers stond niet op te letten, D’Haese speelde Guri aan en Mignolet moest met de vuisten redden op de poging van de Albanees. Bij een 0-0-stand gingen we rusten, geen enkele ploeg kon echt aanspraak maken op de voorsprong.

Foto: Photo News

Invallers maken verschil

De tweede helft begon nog vervelender dan de eerste met weinig tempo en weinig kansen. Het was wachten tot Clement besliste zijn goudhaantjes in te brengen. David Okereke en Percy Tau kwamen er op voor Jelle Vossen en Siebe Schrijvers.

Vandendriessche kreeg een bal niet tussen het kader en Amrabat probeerde het van afstand toen Ruud Vormer een corner mocht nemen voor Club. De bal kwam opnieuw bij de Nederlander terecht die voorzette en het hoofd van David Okereke vond. De Nigeriaan scoorde zijn vierde van het seizoen en komt mee aan de leiding van het topschuttersklassement.

Oostende sputterde nog één keer tegen. Na een vrijschop van Skulason mikte Faes hoog over. Op aangeven van Percy Tau leek Hans Vanaken de match dood te maken. Hij dribbelde knap Milovic, maar knalde vervolgens tegen de paal. Dan maar zelf afwerken, dacht Pau, en aangespeeld na een crossbal van Diatta knalde hij droog de 0-2 binnen.

De invallers trokken Club Brugge over de streep. Jelle Vossen, Siebe Schrijvers, Sofyan Amrabat en Dion Cools hebben geen punten kunnen scoren voor hun trainer. Dinsdag op Dinamo Kiev start Club Brugge opnieuw met zijn beste elf.

Foto: BELGA