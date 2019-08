Belgisch getinte transfers blijven allemaal op de bank in de Premier League

De zaterdagnamiddagwedstrijden van de Premier League brachten weinig spectaculaire ploegen tegenover elkaar. Het was hopen op het debuut van enkele spelers die vanuit de Jupiler Pro League naar de Engelse competitie trokken, maar die bleven allemaal op de bank bij hun ploegen.

Bournemouth en Sheffield United speelden 1-1 gelijk dankzij goals van respectievelijk Chris Mepham en Billy Sharp. Bij Bournemouth zat Arnaut Danjuma Groeneveld niet in de selectie, terwijl bij Sheffield United ook Matthias Verrips ontbrak. De doelman is wel nog maar enkele dagen van de promovendus.

Billy Sharp scoorde het eerste doelpunt van Sheffield United in deze Premier League. Foto: Action Images via Reuters

Burnley maakte makkelijk komaf met Southampton (0-3). Op Turf Moor kon de Belgische voetbalfan hopen op het debuut van Moussa Djenepo (Southampton), die overkwam van Standard. De jonge winger zal echter minstens tot volgende week moeten wachten om zijn debuut te maken. Crystal Palace en Everton scoorden niet, ondanks de aanwezigheid van Christian Benteke in de basiself van The Eagles. Bij Everton kon Kevin Mirallas zich niet in de selectie wringen, terwijl de topaankoop Moise Kean wel zijn debuut vierde.

Over naar Watword, waar Brighton & Hove Albion op bezoek kwam. Op papier een duel tussen twee ex-Genkies Christian Kabasele en Leandro Trossard, maar beiden bleven op de bank. Trossard zag hoe zijn team met 0-3 won van de Premier League-revelatie van vorig seizoen.

LEES OOK. Manchester City opent seizoen met forfaitscore tegen West Ham United, Kevin De Bruyne geeft meteen assist

Gelukkig is er Villa

Vanavond speelt Tottenham Hotspur nog tegen Aston Villa om 18u30. De Villians houden de Belgische eer hoog, want zij brengen de drie Belgisch getinte jongens aan de aftrap. Wesley staat in de spits, Trezeguet is rechtsbuiten Bjorn Engels is centrale verdediger.