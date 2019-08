Volleybal: geen olympische kwalificatie voor Red Dragons na droge nederlaag tegen Nederland

De Belgische volleybalmannen zullen zich niet via het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam voor Tokio 2020 plaatsen. Zaterdag gingen ze in hun tweede wedstrijd met 3-0 onderuit tegen gastland Nederland. De setstanden waren 25-22, 25-21 en 25-20. Vrijdag hadden de Red Dragons al met 3-1 het onderspit moeten delven voor de Verenigde Staten.

Net als tegen de Verenigde Staten startte coach Brecht Van Kerckhove met Tomas Rousseaux, Sam Deroo, Bram Van Den Dries, Pieter Verhees, Simon Van De Voorde, Stijn D’hulst en libero’s Lowie Stuer en Tim Verstraete. Hendrik Tuerlinckx, Mathias Valkiers, Arno Van De Velde en Seppe Baetens mochten invallen. Met 9 punten was Rousseaux de productiefste Belg, voor Nederland deden Nimir Abdel-Aziz (21), Maarten van Garderen (13) en Thijs ter Horst (11) beter.

Zaterdagavond spelen de Verenigde Staten en Zuid-Korea (FIVB-24) de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep B. Zondag nemen de Belgen het nog voor de eer tegen Zuid-Korea op. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor Tokio 2020. In januari krijgen de Dragons nog een kans in een Europees kwalificatietoernooi in Berlijn.