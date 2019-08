Pommeline had psychologische hulp nodig tijdens ‘Temptation VIPS’

Pommeline Tillière heeft hulp gekregen van een psycholoog tijdens het jongste kampvuur van ‘Temptation VIPS’, dat donderdag te zien was op Videoland. Dat heeft de Nederlandse kandidate Channah onthuld in een video.

De hele heisa begon toen Fabrizio beelden te zien kreeg van zijn Pommeline. Daarin vertelde ze dat ze een tatoeage van haar verloofde op haar been heeft staan, en dat ze haar been zou moeten amputeren als de relatie ooit zou misgaan. Toen Fabrizio die beelden te zien kreeg, sloegen de stoppen door.

Hij reageerde razend en zei dat hij zich alleen nog afvroeg hoe hij haar spullen uit zijn huis zou krijgen. En die beelden kreeg Pommeline dan weer te zien.

Volledig ingestort

Op dat moment is Pommeline volledig ingestort, zo zegt Channah. “We hebben toen een hele pauze gehad en hier is een psycholoog bij gekomen. Op een gegeven moment trok ze het niet meer. Die mevrouw zei tegen haar ‘adem in, adem uit’ en dan moest ze weer rustig gaan zitten.”

Channah zegt bovendien medelijden te hebben met Pommeline. “Zij doet daar niets en huilt alleen maar om Fabrizio.”