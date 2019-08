Zeker 62 doden bij ontploffing tankwagen in Tanzania

Zeker 62 mensen zijn zaterdagochtend omgekomen bij de ontploffing van een tankwagen in de buurt van de stad Morogoro, goed 170 km ten westen van de Tanzaniaanse grootstad Dar es Salaam. Dat melden plaatselijke verantwoordelijken.

“Het ging vooral om bestuurders van mototaxi’s en mensen uit het dorp die brandstof probeerden te recupereren van de tankwagen die net daarvoor een ongeluk gehad had”, aldus de politie. De tankwagen was onderweg vanuit Dar es Salaam en zou gekanteld zijn toen hij een moto probeerde in te halen.

Het ziekenhuis in Morogoro behandelt 68 mensen die gewond raakten, onder wie een kind. Patiënten die in kritieke toestand zijn worden mogelijk overgebracht naar grotere ziekenhuizen in Dar es Salaam.

De ontploffing gebeurde rond 8.30 uur plaatselijke tijd.