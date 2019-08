Belg opgepakt met jonge Oekraïense vrouwen in auto: man wilde drietal als prostituees verkopen

De politie van Oekraïne heeft een Belg opgepakt aan de grensovergang met Polen. De man was op weg naar Europa en had drie jonge vrouwen uit het Oost-Europese land in zijn wagen. Hij zou van plan zijn geweest het trio te verkopen als prostituee.

De feiten dateren van vorige maand. De Belg wilde vanuit Oekraïne Polen in rijden. De grensovergang Krakovets werd echter het eindpunt van onze landgenoot. Bij het controleren van zijn papieren werd de man door de grenspolitie in de boeien geslagen, zo is te zien op beelden van de State Border Guard Service of Ukraine.

(Lees verder onder de video)

De reden van zijn aanhouding waren de drie jonge Oekraïense dames in de Nissan Micra van de man. Zij zouden het slachtoffer zijn van mensenhandel. Volgens de lokale autoriteiten wilde de Belg de vrouwen uitbuiten door hen als prostituees te verkopen.

Foto: State Border Guard Service of Ukraine