Pijnlijke fout: oude affiche kondigt optreden van overleden Paul Severs aan in Witte Paard

Links de nieuwe affiche, rechts de oude affiche die in Blankenberge te vinden is. Foto: rr

In het Witte Paard ontvangen ze de crème de la crème van de schlagerwereld op 15 september, zo valt af te leiden van de affiche. Zoals daar zijn: Yves Segers, Luc Steno, Dennie Damaro… maar ook Paul Severs. Een foutje, want Severs overleed in april dit jaar. “Dat is een oude affiche, die we intussen op de meeste plaatsen intussen wel vervangen hebben”, zegt eventplanner Dirk Coryn.

Opmerkelijk beeld in Blankenberge. Daar hangt een affiche ter aankondiging van de Ambiance & Schlager tweedaagse in het Witte Paard op 14 en 15 september. Op zich niets verbazingwekkend, ware het niet dat ook Paul Severs erop staat als een van de optredende artiesten. De 70-jarige zanger overleed op 9 april na hartfalen.

De oude affiche. Foto: jcd

“We zijn al een jaar bezig met het evenement en dat is een oude affiche”, verklaart Dirk Coryn, de eventplanner die het evenement in het Witte Paard organiseert. “We hebben die bijna overal in Vlaanderen weggedaan, maar er waren er zo veel. Dan bestaat de kans dat we er hier en daar een gemist hebben. Dat het in Blankenberge hangt, is vreemd want daar ben ik zelf intensief bezig met plakwerk voor onze evenementen. Het is erg, maar het kan nu eenmaal gebeuren.”

Intussen is er in het overgrote deel van Vlaanderen een nieuwe affiche te vinden, met daarop verduidelijkt dat het om een eerbetoon gaat. Foto: rr

Intussen hangt er in het overgrote deel van Vlaanderen wel een nieuwe affiche, verzekert Coryn. “We hebben een nieuwe affiche met daarop nog steeds Paul Severs, maar wel verduidelijkt dat we een eerbetoon aan hem brengen op het evenement. We hebben dertig jaar met hem samengewerkt, dan wil je dat niet zomaar laten passeren. Er zullen artiesten optreden die avond die een eerbetoon brengen aan Paul met zijn grootste hits.”