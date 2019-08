Vrouw verliest controle over voertuig en stort drie verdiepingen naar beneden

Een vrouw (73) maakte dinsdag een gruwelijke fout toen ze haar auto in een bovengrondse parkeergarage in het Braziliaanse Belo Horizonte wilde parkeren. Ze verloor de controle over het voertuig en stortte drie verdiepingen naar beneden. De bejaarde dame overleefde de zware klap, maar werd naar het ziekenhuis gebracht met rugklachten en buikpijn. Over haar huidige gezondheidstoestand is voorlopig niks bekend.