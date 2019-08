“Ondeugend? Onbeschoft, ja!”: negatieve reacties nadat prinses Charlotte haar tong uitsteekt naar publiek en pers

Prinses Charlotte, dochter van de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton, heeft donderdag de show gestolen tijdens een zeilwedstrijd. Het meisje stak haar tong uit naar het aanwezige publiek en naar de pers. Hoewel de meesten het wel schattig vonden, stromen er ook veel negatieve reacties binnen over het gedrag van de jonge prinses.

BEKIJK OOK. Dat had Kate Middleton niet zien aankomen: prinses Charlotte steekt tong uit naar pers

“Dat is niet ondeugend, maar onbeschoft”, reageerde iemand op sociale media. “Ze zou wat discipline bijgebracht moeten worden. Het is al erg genoeg dat het gemiddelde kind dat doet, maar zij is koninklijk en haar moeder had haar een reprimande moeten geven in plaats van te staan lachen.”

Sommigen zeggen ook precies te weten waar het gedrag van prinses Charlotte vandaan komt. “Kate en William zijn haar ouders. Alle slechte eigenschappen van hun kinderen komen bij hen vandaan”, schrijft iemand onder het bericht over het voorval op The Daily Mail.

“Nog een onbeschoft kind”, schrijft iemand anders. “Dat kind is haar hele leven al een klein onbeschaafd meisje, maar goed, geef nonkel Harry maar de schuld”, zegt een ander, waarbij hij verwijst naar Williams broer Harry, die ooit ook zijn tong uitstak naar de aanwezige pers.

Foto: Photo News

