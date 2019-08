Beloftenrenners herdenken overleden leeftijdsgenoot Bjorg Lambrecht met minuut stilte voor hun EK

Zaterdagvoormiddag wordt in Alkmaar de beloftenrace bij de mannen gereden op het Europees kampioenschap in Alkmaar. De renners in die categorie begonnen hun wedstrijd met een minuut stilte voor Bjorg Lambrecht, die maandag op 22-jarige leeftijd tragisch overleed in de Ronde van Polen. Veel renners in de categorie zijn ruwweg even oud als Lambrecht, die vorig jaar nog bij de beloften zilver pakte op het WK in Innsbruck.