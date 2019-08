Yves Leterme schrijft zijn poulain Hilde Crevits af als nieuwe CD&V-voorzitter: “Zoals de partij er nu voorstaat, moet je durf tonen”

“Vastgeroeste structuren” en “inhoudelijke verschillen”. Yves Leterme ziet dat het niet de goede kant op gaat met ‘zijn’ CD&V. Maar wie moet de koerswijziging inzetten? Opvallend: volgens de oud-premier is zijn poulain Hilde Crevits alvast niet de aangewezen nieuwe partijvoorzitter, zo zegt hij in Het Laatste Nieuws.

“Ik ben fan van Hilde. Ik heb haar ooit zelf gekozen als minister en dat doet ze nu al twaalf jaar uitstekend, en met grote bijval in West-Vlaanderen”, aldus Leterme. “Maar ik ben niet overtuigd dat zij de beste optie is om de herijking en de nieuwe positionering van CD&V gestalte te geven.”

De reden is de turbulente periode waarin de partij zich bevindt, legt Leterme uit. “Hilde zou een uitstekende voorzitter zijn van een klassieke partij in normale tijden. Maar zoals CD&V er nu voorstaat, moet er weleens een risico worden genomen en moet je durf tonen. Als toppoliticus met 15 jaar op de teller ben je daar niet noodzakelijk klaar voor of toe bereid.”

Volgens de voormalig partijvoorzitter moet CD&V iemand kiezen die “niet te veel te verliezen heeft” en “het risico niet schuwt en iets verder afstaat van het hier en nu”.