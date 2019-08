Trump kreeg ‘prachtige’ brief van Kim Jong-un over rakettesten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ‘prachtige brief’ ontvangen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over de Noord-Koreaans rakettesten. Hij zei ook dat er binnenkort een nieuwe ontmoeting tussen de twee staat gepland.

De brief werd donderdag persoonlijk geleverd aan het Witte Huis, maar Trump zei niet door wie. ‘Kim Jong-un schreef een zeer mooie, drie pagina’s lange brief. Van begin tot eind fantastisch’, vertelde Trump vrijdag aan enkele reporters.

In de brief noemt Kim Jong-un de recente testen met raketten een vergelding voor de militaire oefeningen die de Verenigde Staten samen met Zuid-Korea houden. ‘Hij was niet tevreden over de militaire manoeuvres’, aldus Trump. ‘U weet dat ik ze ook nooit op prijs heb gesteld’, voegde hij eraan toe.

Noord-Korea lanceerde vorige week drie korte­afstandsraketten in ongeveer acht dagen. De projectielen kwamen allemaal in zee terecht. Trump nam de tests weinig ernstig. ‘Ik zie geen probleem’, klonk het vorige week. ‘Dit zijn standaardtesten die veel landen uitvoeren.’

Nieuwe ontmoeting

De president benadrukte vrijdag nogmaals zijn verstandhouding met de Noord-Koreaanse leider, ondanks de impasse in de onderhandelingen over de nucleaire ontwapening van het gesloten land. Trump zei ook dat er binnenkort een nieuwe ontmoeting tussen de twee leiders staat gepland, maar zei niet wanneer.

Trump en Kim Jong-un hebben elkaar het voorbije jaar intussen al drie keer ontmoet, de laatste keer was op 30 juni. Toen bracht Trump als eerste zittende Amerikaanse president een bezoek aan Noord-Korea. Eerdere ontmoetingen vonden plaats in Singapore en Hanoi.