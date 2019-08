Limburg is niet alleen een fietsparadijs, ook lekkerbekken komen aan hun trekken in onze provincie. Op de jaarlijkse World Beer Awards in Londen viel het Limburgse bier alvast flink in de smaak. Jef Cornelissen junior van familiebrouwerij Cornelissen uit Opitter bracht zeven medailles mee naar huis en de Maasmechelse Kompel stond drie keer op het podium. Ook Brouwerij Wilderen, Herkenrode Noctis en Heer van Biesen vielen in de prijzen.