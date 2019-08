Tot verrassing van velen hield hij landgenoot Jhon Lucumi drie matchen op rij op de bank. Het is afwachten welke consequenties Felice Mazzu verbindt aan de nederlaag in Mechelen, maar intussen heeft Carlos Cuesta toch zijn niet onaardig visitekaartje afgegeven. “Ik had niet verwacht dat ik als nieuwkomer onmiddellijk in de ploeg zou staan”, zegt hij bescheiden. “Dit is voor mij een mooie start.” Maak kennis met de 20-jarige Colombiaan uit Medellin.