Roger Vanden Stock (76) is boos. Diep geraakt omdat Marc Coucke bij Anderlecht zijn 22-jarige bewind afdoet als compleet wanbeleid en het stadion herdoopte van Constant Vanden Stockstadion in Lotto Park. Uit wraak onthulde Vanden Stock nu – wat volgens hem – Couckes plannen zijn met RSCA. “Over twee à drie jaar neemt Kompany de club over.” De miljardair reageerde furieus op Twitter: “Zakkenvuller.” Een open oorlog is begonnen.