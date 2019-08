Alles wat u moet weten over legale en verboden cannabis

HasseltCannabis is overal. Lolly’s met cannabissmaak, lippenbalsem met hennep en nu ook cannabidiol (CBD) bij de apotheker. Voor wie de drugs niet meer van het legale spul kan onderscheiden, zetten wij de feiten op een rijtje. “CBD is zodanig gehypet dat je het overal vindt. Maar het is niet het wondermiddel dat ervan wordt gemaakt.”