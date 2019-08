HASSELTDe verkoop van schoolproducten is op kruissnelheid gekomen en de eerste trends tekenen zich duidelijk af. Meisjes vallen massaal voor pastelkleuren en jongens kiezen voor schoolspullen van ‘Fortnite’. Maar één ding hebben ze wel gemeen. Na een jaar van klimaatmarsen willen de meeste jongeren een rugzak, brooddoos of drinkbus die zo duurzaam en ecologisch verantwoord mogelijk is.