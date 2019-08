“Ik ga met iedereen in discussie over Pukkelpop, zelfs met de zagers”

Donderdag begint Pukkelpop. Omdat het niet altijd organisator Chokri Mahassine moet zijn, praten we met programmator Eppo Janssen. Zijn missie: aansluiting blijven houden met wat er leeft bij het jonge publiek. “Mijn radar staat áltijd aan”, zegt Eppo. “Pas nu begin ik erachter te komen dat het gezonder is om die af en toe eens uit te zetten.” Een gesprek over Pukkelpop, muziek, het leven én de witte vis van Axl Rose.