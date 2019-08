Kapitein Jason Denayer wint vlot bij Monaco

Jason Denayer heeft met Olympique Lyon Monaco geklopt met 0-3. De Rode Duivel droeg voor het eerst de kapiteinsband na het vertrek van Nabil Fekir naar Spanje. Bij Monaco bleef Nacer Chadli negentig minuten op de bank.

Denayer is pas sinds vorige zomer actief in Lyon, maar is dus al duidelijk goed ingeburgerd bij de Franse topploeg. Monaco was ook ooit een topploeg in een recent verleden, maar deed het ook vrijdagavond weer met een rist jeugdige spelers. Voor Nacer Chadli was geen basisplaats voorzien, hij moest zelfs de hele wedstrijd van aan de zijlijn toekijken. De held van tegen Japan zag al snel hoe Moussa Dembélé er 0-1 van maakte. Ook de Nederlandse bad boy annex wereldverbeteraar Memphis Depay pikte nog voor de rust zijn doelpunt mee. In het slot maakte middenvelder Lucas Tousart er nog 0-3 van.