Jubilerende Divock Origi start en scoort voor Liverpool, dat Norwich makkelijk opzij zet

Liverpool heeft zijn start in de Premier League niet gemist. De Champions League-winnaar won met 4-1 van promovendus Norwich. Divock Origi blonk uit met een uitgelokte owngoal en een kopbaldoelpunt. Hij werd gewisseld onder luid applaus.

Divock Origi versierde op de openingsspeeldag meteen een basisplaats. Jürgen Klopp plaatste de Champions League-held van vorig seizoen in de punt van de spits met Roberto Firmino en Mohamed Salah rond zich. Sadio Mané zat op de bank. Norwich moest het doen met mindere goden. Namen als Teemu Pukki, Todd Cantwell, Marco Stiepermann en Emiliano Buendia bevolkten bijvoorbeeld de voorlinie bij de promovendus. De grootste namen, Patrick Roberts en Josip Drmic, zaten op de bank. Veel maakte het allemaal niet uit, want Liverpool was duidelijk een klasse te sterk. Eerst gooide Origi voor, waarna Grant Hanley de bal in eigen doel verlengde. Salah profiteerde mee van laag balverlies van de tegenstander om als een volleerde scherpschutter raak te treffen.

Salah opende zijn conto voor dit seizoen. Foto: AFP

En uiteraard kon ook die andere vedette bij Liverpool, Virgil van Dijk, niet achterblijven. De Nederlandse Speler van het Jaar buffelde de driedubbele voorsprong nog voor de rust in doel.

Alisson Becker trapte uit, maar blesseerde zich daarbij. De Braziliaan gleed weg bij zijn uittrap en moest het veld verlaten met een hamstringblessure. De in alle haast gehaalde vervanger van Mignolet, Adrian, werd meteen voor de leeuwen gegooid.

Pech voor Becker. Foto: AFP

De Reds trokken zich niets aan van de pech van hun doelman, want ook Origi plaatste zich nog voor de thee op het scorebord. Hij zette goed zijn hoofd op een fantastische voorzet van Trent Alexander-Arnold. Leuk weetje: Origi scoorde in exact honderd wedstrijden voor de Reds al op elke dag van de week.

Bij Norwich waren ze blij dat het rust was, maar toch slaagden ze als eerste om te scoren na de pauze. Buendia verstuurde een mooi steekbal, Pukki werkte goed af in de hoek. Norwich schreef zelfs een beetje geschiedenis met het inbrengen van Onel Hernandez. De middenvelder werd de eerste Cubaanse speler ooit die in de Premier League speelde. Intussen zit de Premier League aan 114 verschillende nationaliteiten die ooit het gras betraden in Engeland. Origi werd onder applaus gewisseld en zag hoe de Reds de wedstrijd rustig uitspeelden. Zo zet de tweede van vorig seizoen meteen de druk bij de concurrentie.