OPINIE. Geen plaats meer voor kleine gemeenten in Vlaanderen?

“Is er in Vlaanderen wel nog plaats voor kleine gemeenten?” Die vraag stelt de Asserse burgemeester Tom Seurs (Voluit) in een open brief aan de nationale politiek. Gedwongen fusies voor gemeenten die niet willen fuseren, zoals formateur Bart De Wever (N-VA) voorstelt, zijn volgens Seurs een slecht idee. Lees hier zijn volledige open brief.