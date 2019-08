Bjorn bereikt na 240 km Middelkerke met de gocart: “Vrienden voor het leven gemaakt”

Hasselt -

Het is gebeurd. Bjorn Verhoeven (39), dj bij Radio Nostalgie, heeft vrijdag met zijn gocart Middelkerke bereikt. Een week geleden vertrok hij vanuit zijn woonplaats in Hasselt of zo’n 240 km verderop. Met zijn vierwieler haalde hij vele euro’s – zaterdag wordt het bedrag bekendgemaakt - op voor Rode Kruis-Vlaanderen. “En ja, ik zou het meteen opnieuw doen.”