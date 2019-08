Bouwvakkers van Tectum Group in Genk bouwen in de Poolse hoofdstad Warschau aan de hoogste wolkenkrabber van het Europese vasteland. Het kantoorgebouw Varso Tower krijgt op 310 meter hoogte een dak van Tectum.

Het bedrijf uit Genk is gespecialiseerd in daken en waterdichting. Sinds 2005 is Tectum Group al actief in Polen. Het filiaal in Warschau beschikt over 35 werknemers. Die Poolse werkkrachten worden nu ...