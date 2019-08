Mathieu van der Poel is ook in Lenzerheide onklopbaar in de Short Track

Er blijft geen maat staan op Mathieu van der Poel. De kersverse Europees kampioen mountainbike spurtte in het Zwitserse Lenzerheide de beste in de Short Track, voor de Braziliaan Avancini en regerend wereldkampioen Nino Schurter.

Het werd een enerverende strijd op het technische parcours in Lenzerheide. Schurter, voor eigen publiek, was duidelijk voor de winst gekomen en probeerde dan ook zijn tegenstanders te verschalken. Dat lukte niet, een poging van Avancini kende meer succes. De Braziliaans kampioen kreeg Schurter en Van der Poel met zich mee. Schurter ondernam nog een poging maar tegen de aanval van Mathieu van der Poel in de slotronde had ook hij geen verhaal. De Nederlander haalde het uiteindelijk met een seconde voorsprong op Avancini, Schurter werd op vijf seconden als derde afgevlagd.

“Dit is iets wat ik heel goed kan”, analyseerde Van der Poel zijn eigen zege. “Zeker tegenover de mountainbikers die het van een langere inspanning moeten hebben. Je merkt dat het niveau dit jaar hoger is dan vorig jaar. En dat maakt het lastig om te winnen.”

Toch verloor Van der Poel schijnbaar nooit de controle over de wedstrijd. “Wat niet betekent dat ik niet zou afzien”, grijnsde de winnaar. “Schurter was heel sterk, wat hij normaal in de Short Track normaal gesproken zelden is. Maar hij pakte het tactisch anders aan en dat maakte het voor mij heel lastig. Maar die laatste punch, die heb ik wel in huis en zun iets minder. Ik denk dat Schurter hier absoluut wilde winnen en dat zal zondag niet anders zijn. Ik kan bij benadering niet zeggen hoe vaak hij hier al gewonnen heeft.”

En zondag? Van der Poel: “Toch wel maar de hoogte is voor mij op het randje. Ik voelde mij vandaag ook niet echt super maar als ik de benen van vorige week heb, dan zou ik toch lang met Schurter moeten meekunnen.”