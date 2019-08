De moord op Jessica’s man was een raadsel. Tot de politie haar Google-geschiedenis bestudeerde

Twee jaar na de dood op hun papa Tjeerd van Seggeren moeten zijn drie jonge kinderen ook zonder hun mama verder. Jessica B. (35) gaat voor 20 jaar de cel in. Ze heeft haar onschuld altijd staande gehouden, maar de Nederlandse politie ontdekte via de Google-geschiedenis van de smartphones van het koppel een aantal verdachte zaken. Genoeg om de vrouw te veroordelen, ook al blijft ze ontkennen.

De dood van de Nederlander Tjeerd van Seggeren (37) was een raadsel. Familieman, veel vrienden, mooie carrière uitgebouwd, leuke woning. De politie dacht aanvankelijk dan ook dat hij was aangereden toen hij terugkwam van een muziekfestival en dat de bestuurder vluchtmisdrijf had gepleegd. Het slachtoffer lag in het Friese De Westereen in een weide naast de weg. Zijn hoofd zwaar toegetakeld.

Jessica en de drie kindjes bleven thuis wachten. Maar toen de politie ’s morgens het slechte nieuws kwam vertellen, stortte ze in. Het leek allemaal oprecht.

Maar de thesis van een ongeval werd snel door de wetsdokter van tafel geveegd toen bleek dat de man zware klappen op het hoofd gekregen.

Uit het onderzoek, zo weet de Nederlandse Volkskrant, bleek al snel dat de relatie tussen de twee betere tijden had gekend. Er was vaak ruzie, hevige ruzie. Onder meer over een plastische ingreep die zijn vrouw wilde laten uitvoeren en die hij als enige kostwinner moest maar eigenlijk niet wilde betalen. Er was sprake dat ze uit elkaar zouden gaan. Maar waarom hadden ze dan recent nog een levensverzekering afgesloten van 600.000 euro?

Kaartje voor festival

De camerabeelden van het muziekfestival waar Tjeerd naartoe was gegaan, werden bekeken in de hoop iemand te zien met wie hij had opgetrokken. Een geheime minnares? Of zelfs iemand met wie hij ruzie kreeg, ook al lag dat helemaal niet in zijn aard. De enige beelden waarop hij te zien was, toonden dat hij er maar wat rondliep. Alleen. Tjeerd was dan ook helemaal geen festivalganger. Zijn vrouw had voor hem een kaartje gekocht en stond erop dat hij ging. Al had hij daar eigenlijk helemaal geen zin in, zo vertelde hij vrienden.

Het lichaam werd gevonden in een weide Foto: De Telegraaf

Naast het lichaam van de man had de technische recherche van de politie zijn Samsung Galaxy S5 gevonden, die met een speciaal programma volledig werd uitgelezen. Agenda, zoekopdrachten, plaatsen waar hij was, gewiste data… alles vonden ze terug.

Omdat een passionele moord niet werd uitgesloten, werd ook de gsm van zijn vrouw, een iPhone 6s, in beslag genomen en met hetzelfde programma uitgelezen. Ze maakte zich behoorlijk kwaad om en verweet de onderzoekers geen respect te hebben omdat ze in volle rouwperiode zat. Toch leverde het nuttige informatie op.

Normaal belden de twee amper met elkaar. Maar de avond van zijn dood belde of smste ze 52 keer naar haar man. Ze zou hem komen halen na het festival en vroeg hem naar de Büterwei te komen om daar te worden opgepikt. Precies de plaats waar zijn lichaam later die nacht werd gevonden.

Geen bekentenissen, geen moordwapen

Via haar Google-geschiedenis kwam de politie nog iets opmerkelijks te weten. De vrouw had een tijdje geleden op de zoekterm ‘insuline drinken’ gezocht en Tjeerd was effectief erg ziek geweest, zeggen vrienden. Stuiptrekkingen en hevige krampen. Wellicht wilde ze hem toen al vergiftigen.

En dan was er nog iets. Via de Google-locatiegeschiedenis van de smartphone van Jessica B. bleek dat ze die avond nog rond 20u weg is geweest met de auto. Haar drie kinderen lagen thuis te slapen. Nochtans had ze aan de speurders altijd gezegd dat ze de hele avond thuis was gebleven. Plots herinnerde ze zich dat ze naar de glascontainer was geweest. Maar dat leugentje werd snel doorprikt. Want dan was ze wel heel lang weggeweest om wat glas weg te brengen. En bovendien stond er een glascontainer vlak bij hun woning.

Kort voor de feestdagen werd ze opgepakt op verdenking van de moord op haar man. Ze bleef ontkennen, maar is nu toch tot 20 jaar cel veroordeeld. Zonder bekentenissen, zonder getuigen en zonder moordwapen.