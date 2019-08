Aan de Achensee in Tirol combineer je bergen & strand moeiteloos in één dag

Tirol in de zomer, dat associeer je met bergwandelen, of misschien wel met mountainbiken. Maar dat is ook zonnen en relaxen aan de Achensee. In de voormiddag je sportieve grenzen verleggen in de bergen rondom het meer en ’s namiddags lekker uitblazen op de strandjes en de ligweiden langs het water. Zo zou een perfecte vakantiedag aan de Achensee er kunnen uitzien.