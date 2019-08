ROYALS. Kate Middleton kiest voor verrassende outfit. En gaat prins Charles acteren?

Wonen naast Kate Middleton? Of interesse om in te staan voor de veiligheid Hare Majeseit Elizabeth II? Dat kan. En mogen we ons binnenkort aan het acteerdebuut van prins Charles verwachten? In deze wekelijkse royalrubriek lees je alle roddels en weetjes uit adellijke kringen.

Wil je in koninklijke kringen wonen? Dan is er goed nieuws. Een cottage op het Anmer Hall-landgoed van prins William en Kate Middleton in Norfolk staat te huur. Als nieuwe huurder betaal je zo’n 750 euro per maand, maar moet je met een paar dingen rekening houden. Zo wordt er op de vastgoedsite gewaarschuwd voor de steile trappen in het pand. Verder mogen er geen katten binnen, maar als de nieuwe bewoner een hond heeft, dan is het dier misschien wél welkom. Het heeft trouwens geen zin om je snel aan te melden als kandidaat. De nieuwe huurders van 20 Cherry Tree worden niet gekozen op basis van de snelheid van hun reactie, maar worden gescreend op hun persoonlijkheid. Als die bij het huis passen, is de kans een beetje groter dat ze de verhuisfirma mogen bellen.

Kate Middleton heeft zich deze week trouwens in een opvallende outfit laten zien. Ze droeg… een shortje. Om praktische redenen, weliswaar. Ze nam donderdag deel aan een zeilrace voor het goede doel in het gezelschap van haar man. Het is de eerste keer sinds 2008 dat de hertogin gesignaleerd werd in een het korte kledingstuk. Elf jaar geleden trok ze een felgeel exemplaar aan om een roller disco-feestje in Londen bij te wonen. De meest recente foto van Middelton suggereert dat ze vaak aan sport doet. Haar benen ogen immers behoorlijk afgetraind.

Foto: Photo News

De Britse prins Charles wordt misschien wel acteur. In juni, tijdens een bezoekje aan de set van de nieuwe James Bond- film in Londen, werd gepolst of hij een rolletje in de prent wil. Dat schrijft The Sun. Volgens een bron in diezelfde krant zou de prins van Wales die rol nu ook echt overwegen. Als hij toezegt, treedt hij in de voetsporen van zijn moeder koningin Elizabeth II. Zij dook in 2012 op aan de zijde van hoofdrolspeler Daniel Craig in een Bond-spotje naar aanleiding van de Olympische zomerspelen in Londen. Bond pikte de Queen toen op in Buckingham Palace. De 25ste Bond-film, die de naam Bond 25 meekrijgt, wordt volgend jaar in april in de zalen verwacht.

Foto: ISOPIX

Interesse om te werken op Buckingham Palace? Dan kun je, zoals we een paar dagen geleden schreven, je kans wagen als kok van de Queen en haar entourage. Maar je kunt je ook aanmelden als beveiliger voor haar paleis. De basisvereisten? Een goede conditie, kunnen werken op hoogte en in kleine ruimtes. Ook handig meegenomen om je kansen te vergroten: excellente communicatievaardigheden en een EHBO-diploma. De functie van Brand en Veiligheid-officier, die werd gecreëerd omdat er vorige maand werd ingebroken in het paleis terwijl de koningin lag te slapen, zal zo’n 23.000 pond ( 25.000 euro) op jaarbasis opleveren.

Feestbeest van de week: prinses Beatrice, die volgens de geruchten nog dit jaar haar verloving zal aankondigen, mocht 31 kaarsjes uitblazen. De oudste dochter van de Britse prins Andrew en Sarah Ferguson heeft haar verjaardag naar verluidt gevierd met een diner. Op het menu? Uitsluitend plantaardige gerechten. De royal leeft sinds haar verhuis van New York naar Londen als veganist. Deze verjaardag was ook bijzonder omdat het naar alle waarschijnlijkheid de eerste was in het gezelschap van haar vriend, zakenman Edoardo Mapelli Mozzi. Zus prinses Eugenie deelde voor deze verjaardag een reeks privéfoto’s op haar eigen Instagrampagina. “Op de mooiste persoon, vriendin en grote zus. Gelukkige verjaardag, BeaBea”, schreef ze erbij.

In eigen land werd veel geschreven over het reisje van prins Laurent. Hij trok naar een luxejacht in Italië in het gezelschap van prins Charles en prinses Camilla. Neen, niet de zoon en troonopvolger van de Britse koningin Elizabeth en zijn vrouw, wel naamgenoten van het huis Bourbon-Twee Siciliën. Telgen van een dynastie zonder koninkrijk die nogal opzichtig te koop lopen met hun glamoureuze leven. En met hun ontmoetingen met Donald Trump, prins Albert van Monaco en Michael Douglas.

En de Noorse prinses Märtha Louise zal voortaan haar titel niet meer gebruiken als het gaat om zakelijke activiteiten. Dat heeft ze in overleg met haar familie besloten, zo laat het Noorse Hof weten. Aanleiding van discussie was de tournee met haar nieuwe liefde, ‘De prinses en de Sjamaan’.