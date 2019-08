Op avontuur in de Limburgse natuur: suppen, segwayen in het bos of te paard over de prairie

Omdat het niet altijd per fiets of te voet moet zijn, testte Sjiek drie bijzondere vervoersmiddelen om Limburg te verkennen. We trokken met een off-road segway naar de Kluis in Bolderberg, peddelden met een sup op de Dommel in Pelt en zadelden een westernpaard op voor een tochtje door Kattenbos in Lommel. Op avontuur in de natuur. Yihaa!