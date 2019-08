Herk-de-Stad / Halen / Lummen - De politie LRH organiseerde donderdagnacht alcohol- en drugscontroles op de Stevoortweg in Herk-de-Stad, de Mosstraat in Halen en de Genenbosstraat in Lummen. Van de 496 gecontroleerde bestuurders bliezen 10 positief op alcohol. Zij verloren tijdelijk hun rijbewijs.