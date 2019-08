Matej Mohoric wint slotetappe na solo van 60 kilometer, Pavel Sivakov steekt eindzege op zak in Ronde van Polen

De Sloveen Matej Mohoric (Bahrain Merida) heeft de zevende en laatste etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Rus Pavel Sivakov (Team Ineos) kroonde zich tot eindwinnaar.

Het peloton moest in de slotrit over 153,3 km tussen Bukovina Resort en Bukowina Tatrzanska over vijf beklimmingen van eerste categorie. Een groep met veertien renners, onder wie Serge Pauwels (CCC), waagde zijn kans maar bleek op het lastige parcours geen lang leven beschoren. Mohoric, aanstoker van de vlucht, waagde op zo’n 60 km van de streep alleen zijn kans vanuit de kopgroep en rondde de solo succesvol af.

De Amerikaan Neilson Powless (Jumbo-Visma) kwam als tweede over de streep op 55 seconden, de Italiaan Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) werd derde op 1’07”. De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), donderdag ritwinnaar in Koscielisko, speelde op de slotdag zijn leiderstrui kwijt aan de Rus Pavel Sivakov. Die heeft in de eindstand twee seconden voorsprong op de Australiër Jai Hindley (Sunweb).

De 22-jarige Rus volgt op de erelijst Michal Kwiatkowski op. Die won de rittenkoers vorig jaar voor eigen volk maar verdedigde zijn titel niet. Deze 76ste Ronde van Polen gaat vooral de geschiedenisboeken in als de editie waarin Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) een dodelijke val maakte tijdens de derde etappe. (belga)