Belfius boekt winst van 304 miljoen euro

Belfius heeft in de eerste zes maanden een nettowinst van 304 miljoen euro geboekt. Dat is iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de winst op 335 miljoen euro lag. Maar onderliggend -zonder de eenmalige opbrengsten van vorig jaar- lag de winst iets (1 pct) hoger, benadrukte topman Marc Rasière vrijdag op een persconferentie. De raad van bestuur van de staatsbank besliste dan ook om het interimdividend van 100 miljoen euro voor de Belgische overheid op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar.

Net als de andere banken, heeft Belfius last van de lage marktrentes. Toch lagen de rente-inkomsten in de eerste jaarhelft nog iets hoger (+1 pct tot 738 miljoen euro) dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was te danken aan de “sterke commerciële dynamiek”, benadrukte Rasière. In de eerste zes maanden keerde Belfius voor een recordbedrag van 9,4 miljard euro aan langetermijnkredieten uit, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Belfius-topman pleitte er wel voor dat de ECB de rente niet verder zou laten zakken in september. “De Europese Centrale Bank moet opletten dat ze banksector niet teveel verzwakt”, klonk het. Volgens Rasière zal een verdere verlaging van de rente ook de economie niet meer aanzwengelen. “Er zullen banken zijn die de rentedaling gaan compenseren door agressief hun volumes op te trekken, met het risico op zeepbellen, en er zullen banken zijn die net voorzichter gaan reageren”. Volgens hem positioneert Belfius zich uitdrukkelijk in het laatste segment.

Rasière liet nog niet te veel in zijn kaarten kijken hoe de bank de lagere rentetarieven in de toekomst gaat counteren. “Dat zal moeten gebeuren met andere activiteiten en meer diversificatie”, klonk het. Eind oktober-begin november maakt Belfius zijn strategie tot 2025 bekend. Zeker is wel dat de staatsbank overnames niet uitsluit. “Maar niet tegen om het even welke prijs. Het dossier van AXA bank hebben we niet bekeken”, aldus de topman.

In de discussie over de minimumspaarrente in België hield Rasière zich vrijdag op de vlakte. “We zien vooral dat de klant momenteel te weinig vertrouwen heeft om te beleggen. We zullen dus eerst de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China achter ons moeten laten.”