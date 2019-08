Zeventig mensen opgepakt bij grootschalige Europese politieactie tegen kinderhandel

Bij politieacties in heel Europa zijn in juni zeventig mensen opgepakt die deel uitmaken van een netwerk dat zich bezighoudt met kinderhandel. De slachtoffers werden seksueel misbruikt, uitgebuit of werden gedwongen om te bedelen. Er namen politiediensten uit achttien Europese landen, waaronder ook België, deel aan de operatie, zo meldt de Europese politiedienst Europol.

De grootschalige actie, die geleid werd door de Britse politiediensten, vond plaats van 17 tot 23 juni. Er werden in totaal 127.000 personen, 63.800 voertuigen en 1.100 locaties gecheckt. Die controles vonden plaats in privé-eigendommen, in handelszaken, hotels, bus- en treinstations, veerhavens, luchthavens en aan grensovergangen. Tijdens de operatie werden 206 potentiële slachtoffers geïdentificeerd, onder wie 53 kinderen.

Er werden in totaal 34 mensen opgepakt voor mensensmokkel. Daarnaast werden nog mensen opgepakt die verdacht worden van andere misdrijven, zoals diefstal, het bevorderen van illegale immigratie en het verspreiden van pornografisch materiaal met misbruikte kinderen.