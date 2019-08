Het zit er bovenarms op tussen oud-Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock en zijn opvolger Marc Coucke. In een interview in De Morgen haalde Vanden Stock keihard uit naar zijn oude club, waarop Coucke meteen riposteerde, geflankeerd door Michel Verschueren.

Zelfs mijn verleden is door de nieuwe eigenaar afgepakt”, vertelde Vanden Stock vrijdag in De Morgen. “Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission. Er was niets goeds meer aan de rijke ...