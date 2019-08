Dit is het populairste paar schoenen van deze zomer

Sandalen van het outdoormerk Teva zijn het populairste schoeisel van deze zomer. Dat blijkt uit een analyse van de zoektermen van modeplatform Lyst.

Elk seizoen publiceert de online modezoekmachine Lyst een rapport. Daarin worden de meest gezochte merken en producten op het platform onthuld en wordt er vooruitgeblikt op komende trends.

In het rapport van het tweede kwartaal, dat gegevens bundelt van april tot juni 2019, wordt er ook toegespitst op de tien populairste mode-items voor vrouwen. Op de algemene ranglijst palmt de Hurricane XLT2-sandaal van Teva de tweede plaats in. In cijfers: er werd 350 procent meer naar deze modellen gezocht in de voorbije drie maanden. Daarmee zijn ook meteen het eerste schoeisel in het overzicht.

Bekijk hieronder de volledige top tien van de spullen waar vrouwen de afgelopen maanden het meest naar hebben gezocht:

1. Jitney Bag - Off-White

2. Hurricane XLT2 - Teva

3. C mini croc-effect handtas - Chloé

4. Jo Won Choi body - Adidas Originals

5. The Pouch - Bottega Veneta

6. Strippy sandals - Topshop

7. Badpak - Onia x WeWoreWhat

8. Tie Dye polo - Ralph Lauren

9. Boilersuit Tundra - Isabel Marant

10. Angie-jurk - LoveShackFancy