55-jarige Hoeseltenaar vermist

Hoeselt - De federale politie is op zoek naar Noël Geelen, een 55-jarige man uit Hoeselt. Hij verdween donderdag om 13 uur.

Noël Geelen werd toen voor het laatst gezien in zijn huis in de Bronstraat in Werm. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij is tussen 1,80 en 1,90 meter lang en mager. Hij heeft kortgeschoren haar en voorhoofdskaalheid. Toen hij verdween, droeg hij een jeans, een donkere polo en daaronder een witte T-shirt. De man heeft medische zorgen nodig.

Wie informatie heeft over de verdwijning van Noël Geelen kan contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0800/30 300 of per mail via opsporingen@police.belgium.eu

Helikopter

Donderdag schakelde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst zelfs een helikopter in om de man te zoeken. Dat was dus zonder resultaat.