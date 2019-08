Hij is al twee dagen niet thuis geweest en heeft amper geslapen. Maar na de geboorte van de twee reuzenpanda’s is Bocholtenaar Tim Bouts, zoölogisch directeur van Pairi Daiza, dat snel vergeten. Een terug- en vooruitblik vanop de eerste rij.

Eerst terug naar 6 april. Op die dag wordt Hao Hao, een reuzenpanda in Pairi Daiza, geïnsemineerd. Dat op zich is al een huzarenstukje. “Reuzenpanda’s zijn maar 24 uur per jaar vruchtbaar”, zegt Tim Bouts ...