Duchâtelet over ex-clubs, matchfixing en supportersprotesten: “Te veel mensen hangen de aap uit”

Of Roland Duchâtelet (72) het voetbal soms mist? “Totaal niet”, luidt het overtuigende antwoord. De Truiense zakenman ontdeed zich al van Standard, STVV en Alcorcon, en ook zijn andere clubs Charlton, Carl Zeiss Jena en Ujpest staan in de etalage. Maar omdat zondag twee ex-clubs van Duchâtelet mekaar in de ogen kijken, nodigden wij hem toch nog een keer uit voor een intense babbel over voetbal. “Ik zeg niet dat er in de ‘normale wereld’ geen corruptie is, maar toch veel minder. Te veel mensen in het voetbal hangen de aap uit.”