41 starters voor 24 Uur van Zolder

Gezellige drukte op het Heldenplein in Heusden-Zolder. De deelnemers aan de 24 Uur van Zolder reden in konvooi naar het gemeentehuis voor de administratieve keuringen en om zich aan het grote publiek te tonen. Vandaag beginnen de eerste schermutselingen op de piste met vrije trainingen, kwalificaties, superpole (18.30-20.00u) en nachttrainingen.

Met het nummer 1 start de Norma M20 FC van de kampioenen van vorig jaar met de broers Hans en Frank Thiers, Gilles Magnus, Jeffrey Van Hooydonk en Frédéric Bouvy. Titelverdediger van de 24 Uur is de Porsche met nummer 8 van Independent Motorsport, waarop Xavier Stevens en Lieven Goegebuer dit jaar worden bijgestaan door Koen en Kris Wauters. Zaterdag om 16 uur nemen 41 auto’s de start. Dat is eentje per 100 meter piste.