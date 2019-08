In de Paenhuisstraat in Sint-Lambrechts-Herk heeft vrijdagmiddag rond half twee de batterij van een elektrische fiets vuur gevat in een huis. De brandschade bleef beperkt, maar de woning liep wel veel rookschade op.

De inwoners waren gaan fietsen met hun elektrische fiets. Rond de middag staken ze die in om hem op te laden in de inkomhal. “Ik was in de badkamer om mij te douchen en mijn man in de living”, vertelt ...