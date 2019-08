De populairste plant van het moment lijkt op… een dolfijn

Plantenliefhebbers die in hun huis of appartement nog ruimte hebben voor een beetje groen: de dolfijnplant kan de vrije plek misschien inpalmen. Het vetplantje, dat met een minimum aan verbeelding op een dolfijn lijkt, is momenteel razend populair op Instagram.

De zogenoemde senecio peregrinus is beter bekend als de dolfijnplant. Het is meteen duidelijk waarom: de kleine, groene blaadjes van de vetplant zijn een beetje krom en bestaan uit een extra hobbeltje in het midden. Hierdoor lijkt het alsof er een minuscule vinnetjes aan de bladeren hangen en alsof er dolfijntjes uit het water - euh, een bloempot - springen.

Hoewel vetplanten meestal weinig werk vereisen, zijn er een paar dingen waarmee je rekening moet houden bij de verzorging van dit exemplaar. Zo moeten de grond en de pot poreus zijn. De dolfijnplant heeft voldoende ventilatie nodig om goed te groeien.

Voorkom dat je de plant te veel water geeft. Tijdens de zomer hoeven dolfijnenplanten maar één keer per week water krijgen. In de winter moet het zelfs slechts één keer per maand. Doe je dit helemaal goed, dan beloont de plant je met witte en roze bloemetjes.

Belangrijk detail: de dolfijnplant, die eigenlijk een kruising is tussen de zogenoemde ‘hotdogcactus’ en de ‘parelketting’ is eerder moeilijk te vinden. Maar op creatief platform Etsy vind je veel plantenfans die scheutjes verkopen onder de zoekterm ‘dolphin succulents’.