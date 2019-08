Joe neemt afscheid van presentatrice Leen Demaré

Leen Demaré (57) verdwijnt vanaf begin januari 2020 van radiozender Joe. Het ziet er naar uit dat de radiopresentatrice is bedankt voor bewezen diensten. Demaré is nochtans een van de pioniers van Joe.

Toen het station op 1 april 2009 werd opgestart, was zij er al bij. Met Demaré verdwijnt trouwens de laatste ‘originele’ Joe-stem. In afwachting van haar vertrek blijft ze haar programma op vrijdagavond en op zaterdag- en zondagnamiddag tot eind december presenteren.

Leen Demaré startte in 1985 haar radioloopbaan bij Radio 2 met de presentatie van Voor de dag. Ze maakte in 1992 de start van Radio Donna mee, maar in 2006 ruilde ze de VRT voor 4fm, het station dat later Joe FM werd en nog later kortweg Joe.

Wat Demaré vanaf begin 2020 professioneel gaat doen is nog niet duidelijk. Tot dusver reageerde ze niet op haar afscheid van Joe.