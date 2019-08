Lokeren huurt Abdoulaye Diaby van Antwerp

Sporting Lokeren heeft zich vrijdag versterkt met verdediger Abdoulaye Diaby. De negentienjarige Malinees wordt voor één seizoen gehuurd van Antwerp.

De boomlange verdediger (1m95) was in juni met Mali U20 nog actief op het WK in Polen. Diaby speelde er alle wedstrijden voor zijn land. Mali ging er uiteindelijk in de kwartfinales uit tegen Italië (4-2).

Antwerp haalde Diaby in augustus vorig jaar weg bij Djoliba in eigen land. Hij speelde vorig seizoen geen enkele wedstrijd mee met het eerste elftal van de Great Old.

Lokeren begon vorige week vrijdag slecht aan de Proximus League. De degradant uit 1A verloor meteen met 1-0 van Beerschot. Komende zondag wacht de eerste thuiswedstrijd, tegen Lommel.