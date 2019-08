Houthalen-Helchteren -

In Houthalen hebben ze sinds vanmorgen het bezoek van een familie ooievaars. De ooievaars landden vanmorgen op twee hoogspanningsmasten in de Stationsstraat in Houthalen. Op de ene mast zaten vijf ooievaars, op de andere drie. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De ooievaars komen uit het noorden van Nederland en zijn op weg naar het zuiden van Spanje of Afrika om te overwinteren.