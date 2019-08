Marc Brys moet zondag opnieuw toveren tegen Rouches: “Dit Standard is titelkandidaat”

STVV ontvangt zondagnamiddag Standard op Stayen. Voor de Kanaries is er na de 0 op 6 nu al druk om punten te pakken in de derby tegen de Rouches. Standard wordt – met zes op zes – sowieso geen hapklare brok voor Sint-Truiden. “Standard is een titelkandidaat. Hun duel tegen Zulte Waregem was een referentiematch voor heel België”, zegt Marc Brys.