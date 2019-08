Berlusconi straks weer aan zet? De regeringscrisis in Italië uitgelegd

Een hogesnelheidstrein. Dat is de druppel die de emmer van de Italiaanse politiek liet overlopen. Want hoewel het nog niet officieel is, weet iedereen het al: de regering gaat (nog maar eens) vallen. Netjes geregisseerd door Matteo Salvini, leider van de extreemrechtse Lega, die munt wil slaan uit zijn immense populariteit en van zijn “lastige” regeringspartner af wil. De regeringscrisis in Italië voor u uitgelegd.